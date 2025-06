Festa della Repubblica la nomina al dottore Pelosi Marotta | Un orgoglio anche per Calicantus’

Il 2 giugno segna un traguardo significativo per la Repubblica Italiana e, quest'anno, fa brillare anche il nome di Dottore Pelosi Marotta. Un orgoglio che si estende oltre i confini locali, celebrando l’impegno civico di chi, come Calicantus, promuove valori fondamentali in ogni comunità. Partecipa a questa giornata di celebrazioni: ogni passo verso il futuro parte dal riconoscimento di ciò che siamo.

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata importante quella del 2 giugno, l'occasione per festeggiare il 79° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Anche a Benevento ci sarà la cerimonia con inizio fissato per le ore 10 con la resa degli onori al prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Un cerimoniale che prevede la calata del Tricolore fino ad arrivare alla consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre 2024, ai 15 cittadini della provincia di Benevento che riceveranno la nomina di commendatore, ufficiale e cavaliere.

