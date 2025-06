Festa della Repubblica | la grande cerimonia in Villa Reale

Monza si veste a festa per la celebrazione del 79esimo anniversario della Repubblica! Il 2 giugno, l'imponente Villa Reale diventa il palcoscenico di una cerimonia ricca di storia e emozioni. Un appuntamento che non solo onora il passato, ma unisce le generazioni in un momento di riflessione e orgoglio nazionale. Scopri come la tradizione si intreccia con l'innovazione e trasforma questa giornata in un'esperienza indimenticabile!

Monza si prepara alla Festa della Repubblica. Tutto pronto per la grande cerimonia che si svolgerà , come tradizione, il 2 giugno nell'avancorte della Villa Reale di Monza. Una grande festa, organizzata dalla prefettura di Monza, per celebrare il 79esimo anniversario della Repubblica.

