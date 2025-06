Festa della Repubblica la banda giovanile Anbima Lazio suona per Mattarella

Domani, i giardini del Quirinale risuoneranno di note straordinarie grazie alla Banda Giovanile Anbima del Lazio, che avrà l'onore di esibirsi per il Presidente Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. Questo evento non è solo un tributo alla musica, ma rappresenta anche un simbolo di unità e rinascita per le nuove generazioni. La direzione del M° Sandro Taglione promette un'esperienza indimenticabile, dove tradizione e innovazione si incontrano. Non

La banda giovanile Anbima del Lazio sarà ospite domani pomeriggio al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica. La formazione bandistica si esibirà nei giardini del palazzo presidenziale alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La direzione musicale dell’evento sarà affidata al M° Sandro Taglione. L’invito al Quirinale rappresenta l’ennesima conferma dell’autorevolezza di ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) che rappresenta oltre 1500 complessi associati in tutta Italia di cui ben 100 nel Lazio. A dare la notizia il presidente di Anbima Lazio, Alessio Colini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Festa della Repubblica, la banda giovanile "Anbima Lazio" suona per Mattarella

