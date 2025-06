Festa della Repubblica il programma delle celebrazioni a Cattolica | copie della Costituzione per i neo diciottenni

Cattolica si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con un programma ricco di emozioni, riflettendo il forte valore di identità e cittadinanza. Domani, 2 giugno, alle 10, il Monumento alla Pace diventerà il fulcro di una giornata dedicata ai valori della nostra Costituzione. Un momento speciale? La consegna delle copie della Costituzione ai neo diciottenni! Un gesto che segna l’ingresso ufficiale dei giovani nel mondo della responsabilità civica. Non perdere questa celebrazione del nostro futuro!

Tutto è pronto per la Festa della Repubbblica domani, lunedì 2 giugno, a Cattolica. Appuntamento alle 10, al Monumento alla Pace in piazza Roosevelt con l’alzabandiera e la deposizione della corona. Alle 10.15, il discorso della Sindaca Franca Foronchi e a seguire le letture a cura dei giovani. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni a Cattolica: copie della Costituzione per i neo diciottenni

