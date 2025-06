Festa della Repubblica il messaggio del Rettore Olivieri ai giovani dell' Unipg | La costituzione diventà realtà con l' impegno di ciascuno di noi

In vista della Festa della Repubblica, il rettore Maurizio Oliviero lancia un appello potente ai giovani dell'Unipg: "La Costituzione diventa realtà grazie all’impegno di ciascuno di noi". In un’epoca in cui i valori democratici sono messi alla prova, la voce del rettore ci ricorda che ogni giovane ha un ruolo cruciale nel costruire un futuro migliore. È tempo di agire e di far sentire la propria voce!

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio in vista della Festa della Repubblica - il 2 giugno - parte del Magnifico Rettore dell'Unipg Maurizio Oliviero che ancora una volta mette al centro dell'Ateneo i suoi giovani, non semplici studenti a cui insegnare, ma persone da sostenere nella loro crescita.

