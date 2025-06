Festa della Repubblica il messaggio del presidente del consiglio comunale Anastasi ai catanesi

In occasione della Festa della Repubblica, il messaggio del presidente del consiglio comunale Anastasi risuona forte e chiaro: Catania si unisce in un abbraccio di valori democratici. In un periodo in cui la coesione sociale è più importante che mai, la celebrazione del 2 giugno diventa un momento di riflessione e rinascita. Unisciti a questa celebrazione e scopri come la nostra comunità può crescere insieme, abbracciando libertà e giustizia!

"In questa giornata solenne del 2 giugno, in cui celebriamo la nascita della Repubblica Italiana, la Città di Catania si stringe attorno ai valori fondanti della nostra democrazia: la libertà , la giustizia, la solidarietà e il rispetto della persona umana. Lo facciamo oggi con il cuore colmo di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Festa della Repubblica, il messaggio del presidente del consiglio comunale Anastasi ai catanesi

