Festa della Repubblica a Roma il 2 giugno strade chiuse e bus deviati | il piano mobilità

Il 2 giugno Roma si tingerà di tricolore per celebrare la Festa della Repubblica, ma attenzione: strade chiuse e bus deviati! Il piano mobilità del Comune prevede già restrizioni dal giorno precedente. Questi festeggiamenti non solo onorano la storia italiana, ma riflettono anche un trend crescente di valorizzazione delle tradizioni. Non perdere l’opportunità di vivere un evento unico, ma preparati a modificare i tuoi spostamenti!

In vista dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, il Comune di Roma ha annunciato le variazioni alla mobilità. Dai divieti alle strade chiuse alcune delle regole per la circolazione sono in vigore già da domenica 1 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

