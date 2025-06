Festa della Repubblica a Novara

Il 2 giugno, Novara si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con un evento carico di emozione e significato. La cerimonia al Monumento ai Caduti non è solo un rito formale, ma un momento per riflettere sui valori di unità e libertà che ci uniscono. Non perdere l'opportunità di partecipare e rendere omaggio a chi ha combattuto per la nostra democrazia: il tuo contributo è essenziale in questo giorno di memoria e celebrazione!

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, a Novara si svolgerà la tradizionale cerimonia presso il Monumento ai Caduti di viale IV Novembre alle ore 11. Il programma prevede: - Schieramento delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, dei Corpi di Soccorso Pubblico, dei Medaglieri e dei Labari -. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Festa della Repubblica a Novara

Approfondisci con questi articoli

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica)

A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Cerca Video su questo argomento: Festa Repubblica Novara Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festa della Repubblica: cerimonia il 2 giugno; FESTA DELLA REPUBBLICA: IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE CELEBRAZIONI A NOVARA IL 2 GIUGNO; Novara, i servizi di raccolta rifiuti in città per il 2 giugno; Castelli Aperti in Piemonte: tutte le dimore storiche da visitare nel week-end dell'1 e 2 giugno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa della Repubblica a Novara

Si legge su novaratoday.it: Il 2 giugno, Festa della Repubblica, a Novara si svolgerà la tradizionale cerimonia presso il Monumento ai Caduti di viale IV Novembre alle ore 11.

Festa della Repubblica, perché si festeggia il 2 giugno? La storia e il programma completo del 79esimo anniversario

Scrive ilmessaggero.it: Il 2 giugno 1946 l’Italia abbandona la monarchia e diventa una Repubblica. Oggi, a 79 anni di distanza, si rinnova il ricordo di quel momento con celebrazioni ufficiali in tutta Italia, ...

Festa della Repubblica: Mattarella invoca unità e concordia nazionale

Si legge su ilmetropolitano.it: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un messaggio ai prefetti italiani, sottolineando l'importanza della Festa della Repubblica ...