Festa della Repubblica a Como una giornata con le forze dell' ordine e i soccorritori

Il 2 giugno, Como si veste di festa per celebrare la Repubblica! Una giornata unica per incontrare le forze dell'ordine e i soccorritori, scoprendo il loro prezioso lavoro per la comunità. Gli stand nel centro storico offriranno un'opportunità imperdibile per conoscere da vicino chi protegge e salva, stimolando un legame più forte tra cittadini e istituzioni. Un modo per sentirsi parte attiva della nostra storia e del nostro futuro! Non mancare!

Como, 1° giugno 2025 – Una giornata intenza e ricchissima, aperta a tutti i cittadini, coordinata dalla Prefettura di Como, per celebrare la Festa della Repubblica di domani, 2 giugno. Già a partire dalle 9, saranno aperti gli stand allestiti in diversi punti del centro storico di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Polizia Penitenziaria, Areu 118, Guardia Costiera, Navigazione Lago di Como, Polizia Locale di Como, Polizia provinciale e Volontari di protezione civile. Un modo per “avvicinarsi alle diverse realtà istituzionali”, e assistere alla simulazione delle attività ed esibizioni dimostrative dei vari Corpi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa della Repubblica a Como, una giornata con le forze dell'ordine e i soccorritori

Leggi anche Premiazione Juventus Women Coppa Italia LIVE: la festa delle bianconere a Como – FOTO e VIDEO - La Juventus Women celebrano la loro vittoria alla Coppa Italia a Como, con una festa ricca di emozioni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa della Repubblica a Como, tutto il programma del 2 giugno: gran finale al Sinigaglia; Festa della Repubblica: la cerimonia del 2 giugno a Como in diretta su Etv; Festa della Repubblica, le celebrazioni a Como. Lunedì in diretta dalle 10.30 su Etv; Cosa fare in Lombardia nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2025, notti magiche tra sagre, lucciole e grotte da esplorare. 🔗Cosa riportano altre fonti

Festa della Repubblica a Como, una giornata con le forze dell'ordine e i soccorritori

Lo riporta ilgiorno.it: Como, 1° giugno 2025 – Una giornata intenza e ricchissima, aperta a tutti i cittadini, coordinata dalla Prefettura di Como, per celebrare la Festa della Repubblica di domani, 2 giugno. Già a partire d ...

Como celebra la Repubblica, il programma degli eventi e le limitazioni al traffico

Riporta espansionetv.it: In piazza Perretta sono già allestiti i primi stand in vista della celebrazione, domani, della festa della Repubblica. Il capoluogo ...

Carabinieri in piazza a Como gli stand pronti per la festa del 2 Giugno

Segnala valtellinanews.it: Gli stand dell'Arma dei Carabinieri sono già allestiti in Piazza Perretta a Como, in preparazione della Festa della ...