Festa della Repubblica 2025 | dove vedere la parata del 2 giugno a Roma

Il 2 giugno 2025, Roma si trasformerà in un palcoscenico di orgoglio nazionale per il 79° anniversario della Repubblica Italiana. La storica parata lungo via dei Fori Imperiali promette emozioni, con Forze Armate e cittadini uniti in una celebrazione ineguagliabile. Non perdere l'occasione di vivere questo momento epico! Scopri come seguire l'evento: sarà un'esperienza che unisce passato e futuro, in un'Italia sempre più forte e unita.

Il 2 giugno 2025 Roma celebra il 79° anniversario della Repubblica Italiana con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali, uno degli eventi più solenni e spettacolari dell’anno. Una manifestazione che coinvolge Forze Armate, corpi civili dello Stato e migliaia di cittadini, tra romani e turisti. Dove vedere la parata. La parata segue un percorso ricco di storia e simbolismo, che parte da piazza Porta Capena, attraversa via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali fino a piazza Venezia, per poi proseguire su via del Teatro Marcello, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, e terminare nuovamente a Porta Capena. 🔗 Leggi su Funweek.it

