Festa del 2 giugno Onorificenze in piazza Brin

Il 2 giugno si avvicina e con esso il 79° anniversario della Repubblica! Una giornata speciale, in cui le onorificenze saranno conferite in Piazza Brin, alla presenza delle autorità locali. La cerimonia inizierà con la toccante deposizione di corone al Monumento ai Caduti, simbolo di un'unità che continua a ispirarci. Celebrare la nostra storia è un modo per costruire un futuro migliore. Non mancare!

Tutto pronto per le celebrazioni del 2 giugno, per il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica, alla quale parteciperanno il prefetto Andrea Cantadori e le massime Autorità civili, militari e religiose della provincia. Alle 9, al Piazzale del Marinaio, avrà luogo la deposizione di corone al Monumento ai Caduti per la Patria. In Piazza Brin, a partire dalle 9.30, la celebrazione con la consueta cerimonia militare e la consegna delle onorificenze. Nell’occasione, gli studenti del Liceo scientifico Pacinotti leggeranno alcuni brani tratti da un celebre discorso pronunciato da Piero Calamandrei nel 1955. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa del 2 giugno. Onorificenze in piazza Brin

