Festa del 2 Giugno la cerimonia al Parco Mercatello | ecco chi riceverà le onoreficenze

Il 2 giugno, il nostro Paese celebra il 79° anniversario della nascita della Repubblica con una cerimonia al Parco Mercatello. Un’occasione imperdibile per rendere omaggio a chi ha contribuito con coraggio e dedizione alla nostra comunità. L’evento, in un contesto di crescente partecipazione civica, sottolinea l’importanza dei valori repubblicani. Scopri chi riceverà le onorificenze e lasciati ispirare dalla passione per il bene comune!

Si terrà domani (lunedì 2 giugno), in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica, la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura. L'appuntamento è alle ore 10.30, presso il "Parco del Mercatello", con "l'auspicio di favorire la più ampia partecipazione all'evento di.

