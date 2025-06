Festa Champions notte di follia in Francia Due morti un poliziotto in coma oltre 190 feriti e 320 arresti

La notte di festa per la vittoria del PSG si è trasformata in un tragico incubo. Due morti, un poliziotto in coma e oltre 190 feriti nel caos che ha avvolto le celebrazioni. Questo drammatico bilancio richiama l'attenzione su un fenomeno sempre più preoccupante: la violenza nei festeggiamenti sportivi. È tempo di riflettere su come le passioni possano degenerare e sulla necessità di una sicurezza adeguata negli eventi pubblici.

Un poliziotto francese è in coma farmacologico dopo essere stato centrato accidentalmente da un mortaretto nei festeggiamenti per la Champions del Psg vicino alla cattedrale di Coutance, in Normandia. E' solo l'ultimo aggiornamento al pesantissimo bilancio di una notte di celebrazioni e follia a Parigi e in molte zone della Francia: 559 fermi che in 320 casi si sono tramutati in arresti, di cui.

