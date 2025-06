Festa Champions notte di caos in Francia Auto sulla folla a Grenoble 559 arresti a Parigi | due morti

La vittoria del PSG in Champions League si è trasformata in un incubo per le strade di Francia. Mentre i festeggiamenti avrebbero dovuto celebrare il trionfo calcistico, la notte ha portato con sé caos e violenza: 559 arresti a Parigi e due tragiche vite spezzate. Questo evento mette in luce un fenomeno crescente di disordini che sta contaminando le celebrazioni sportive, invitando a riflettere su come passione e follia possano intrecciarsi in modo devastante.

Una notte di festeggiamenti ma anche di disordini a Parigi e in molte zone della Francia dopo la Champions League conquistata dal Psg a Monaco di Baviera. Il bilancio nella capitale è di 559 fermati per violenze, saccheggi nei negozi e atti di vandalismo, tra cui due auto e numerosi bici da noleggio date alle fiamme. Una giovane di 20 anni è morta dopo che lo scooter su cui viaggiava è stato tamponato.

