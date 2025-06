Ferrari è tempo di pensare al 2026 Rivoluzione regolamentare e nuovi motori | vietato sbagliare ancora

Ferrari, il tempo di agire è adesso! Con la rivoluzione regolamentare in vista del 2026 e l’introduzione di nuovi motori, ogni passo falso può costare caro. Il weekend di Barcellona è stato cruciale: non solo per analizzare la prima parte di stagione, ma per progettare un futuro all'altezza delle aspettative. I tifosi sono in attesa di risposte, e Maranello deve dimostrare che il sogno della vittoria è ancora vivo. La sfida è lanciata!

Il weekend di Barcellona era stato cerchiato in rosso sul calendario dalla Ferrari (e da tanti altri team) per tirare una riga, fare un bilancio della prima parte di stagione e soprattutto effettuare delle valutazioni sulle possibili prospettive per il resto del 2025. A Maranello purtroppo il piatto piange, perché a giugno è già sfumata la possibilità di giocarsi il titolo costruttori e anche quello piloti. Da qui a fine anno l’obiettivo massimo potrà essere concludere in seconda piazza nel campionato riservato ai team e magari in terza posizione con Charles Leclerc nel Drivers’ Championship. I sogni di gloria dello scorso inverno sono dunque evaporati definitivamente, di conseguenza la priorità diventa quella di azzeccare il progetto 2026 quando entrerà in vigore la rivoluzione regolamentare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ferrari, è tempo di pensare al 2026. Rivoluzione regolamentare e nuovi motori: vietato sbagliare ancora

