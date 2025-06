Ferrara e Pordenone pronte per una tesa gara 1 della finale playoff

Ferrara e Pordenone si sfideranno in una finale playoff che promette emozioni forti e strategia serrata. Mentre i tifosi attendono un confronto avvincente, è interessante notare come la difesa impeccabile di Ferrara nelle ultime gare possa rivelarsi determinante. In un'era in cui il gioco spettacolare regna sovrano, questa finale ci ricorda che a volte è la solidità a fare la differenza. Chi porterà a casa il trofeo? La risposta, presto!

Saranno diverse le chiavi tattiche di una gara 1 che si preannuncia tesa ed equilibrata, perché è pur sempre una finale playoff e difficilmente si vedrà una pallacanestro fluida e spettacolare. Ferrara dovrà ripartire dalle ultime due gare giocate fuori casa, ad Oderzo e San Giorgio su Legnano, dove ha difeso in maniera a tratti perfetta concedendo pochissimo – in termini di efficienza offensiva – ad entrambe le avversarie incrociate. Pordenone nella serie di semifinale con Monfalcone ha fatto fatica a trovare continuità in attacco, segnando poco in tutte e tre le gare giocate, e se l’Adamant riuscirà a riproporre la stessa difesa vista nell’ultimo periodo, sarà complicato per i friulani far male ai biancazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrara e Pordenone pronte per una tesa gara 1 della finale playoff

