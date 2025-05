Fermo | uomo morto travolto dal trattore

Tragedia nel Fermano: un uomo di 40 anni, originario dei Paesi Bassi, ha perso la vita tragicamente travolto da un trattore mentre lavorava. Questo drammatico evento riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli, un tema sempre più attuale in un settore fondamentale per l'economia italiana. Riflessioni e misure urgenti sono necessarie per prevenire simili incidenti, affinché il lavoro nella terra torni a essere sinonimo di vita e non di rischio.

0.30 Tragedia nel Fermano:un uomo di circa 40 anni, di origini olandesi, ha perso la vita a Petritoli, in contrada Agelli, dopo essere stato schiacciato da un trattore mentre lavorava in un terreno adiacente a una struttura ricettiva. L'allarme è scattato intorno alle 19 di ieri quando il 118 ha ricevuto la segnalazione dell'incidente. Sul posto sono intervenuti Croce Arcobaleno, automedica, carabinieri e vigili del fuoco. Nonostante i tentativi dei sanitari, le gravi lesioni non gli hanno lasciato scampoe l'uomo è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

