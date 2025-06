Ferdinandi sulla violenza di genere ci ammazzano come le mosche

In un contesto in cui la violenza di genere è purtroppo all'ordine del giorno, Ferdinandi lancia un appello forte e chiaro: il femminicidio è il risultato di un patriarcato che deve essere smantellato. Le parole di Ferdinandi non solo denunciano una realtà inquietante, ma invitano a riflettere sul ruolo di tutti noi nella lotta contro questa cultura tossica. È ora di prendere posizione e trasformare il dibattito in azioni concrete!

Perugia, 1 giugno 2025 - «Il femminicidio è figlio di una cultura, di un modello culturale e sociale, che si chiama patriarcato e non è possibile che il nostro Paese sia più spaventato dal femminismo che dal femminicidio. E un modello culturale che va destrutturato pezzo dopo pezzo»: è uno dei passaggi di un video pubblicato nella sua pagina Facebook dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, delegata Anci alle Pari opportunità. «Ci stanno ammazzando come le mosche », osserva la sindaca. «Allora - prosegue Ferdinandi - è giusto che con molta rabbia e con molta determinazione questa società ricominci a scegliere da che parte mettere la colpa, che non può più essere dalla nostra parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferdinandi sulla violenza di genere, ci ammazzano come le mosche

