Fenomeno Mom nose ma davvero il naso di una donna cambia quando aspetta un bambino?

Il fenomeno del "mom nose" sta facendo discutere e preoccupare molte future mamme. Ma è vero che il naso cambia durante la gravidanza? Sebbene i cambiamenti ormonali possano influenzare il corpo, il “naso da mamma” potrebbe essere più un mito che una realtà. Scopriamo insieme il lato sorprendente della gravidanza, dove la bellezza si trasforma e l'amore si espande, ma non necessariamente il naso!

Sui social dilaga la preoccupazione per il presunto allargamento del naso durante la gravidanza. Ma è realmente un effetto collaterale della gestazione? Ecco che cosa c’è di vero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fenomeno «Mom nose», ma davvero il naso di una donna cambia quando aspetta un bambino?

