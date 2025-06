Fenerbahce Dzeko e Tadic si rifiutano di salutare i tifosi allo stadio per paura di disordini Daily Mail

In un clima di tensione crescente, Dzeko e Tadic hanno scelto di non salutare i tifosi del Fenerbahce, evidenziando la fragilità che attanaglia il mondo del calcio. La scelta dei due calciatori, non solo un atto di rispetto per la sicurezza, ma anche un segnale di un’epoca in cui le emozioni superano il gioco. In un periodo di instabilità sociale, anche lo sport deve fare i conti con le sue conseguenze.

Non è andata come Jose Mourinho sperava la sua prima stagione in Turchia, al Fenerbahce. Oltre ad aver perso il campionato, due tra i suoi giocatori più importanti, Edin Dzeko e Dusan Tadic, hanno rifiutato di giocare l’ultima partita in casa contro il Konyaspor e di salutare i tifosi allo stadio. Dzeko e Tadic si rifiutano di salutare i tifosi del Fenerbahce allo stadio per paura di disordini. Il Daily Mail riporta: Due dei giocatori più anziani del club, Edin Dzeko e Dusan Tadic, avrebbero dovuto ricevere due targhe commemorative dopo aver annunciato che lasceranno il club quest’estate, ma hanno deciso di non volere una cerimonia allo stadio a causa dei timori per i disordini dei tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fenerbahce, Dzeko e Tadic si rifiutano di salutare i tifosi allo stadio per paura di disordini (Daily Mail)

Leggi anche Dzeko saluta il Fenerbahce? Viva l’ipotesi del ritorno in Serie A - Edin Dzeko è pronto a salutare il Fenerbahce, aprendo la porta a un possibile ritorno in Serie A. Dopo due stagioni in Turchia, il bomber bosniaco potrebbe tornare nel campionato italiano, generando entusiasmo tra i tifosi.

Su questo argomento da altre fonti

Turchia, Fenerbahce di nuovo in testa: Dzeko e Tadic firmano il sorpasso al Galatasaray

tuttomercatoweb.com scrive: Il Fenerbahce torna in vetta scavalcando il Galatasaray grazie alla vittoria in casa del Kasimpasa, uno 0-2 che porta le firme di Dzeko e Tadic. Vince anche il Besiktas, con l'ex viola Ghezzal a ...

Supercoppa Turchia, Fenerbahce e Galatasaray rifiutano giocare

Scrive ansa.it: (ANSA) - ROMA, 29 DIC - La Supercoppa turca tra Fenerbahce e Galatasaray ... la Turchia e le autorità arabe le due squadre si sono rifiutate di raggiungere lo stadio e in serata dovrebbero ...

Fenerbahce, Tadic quasi alle mani con Talisca: "Non mi piaceva il linguaggio del corpo"

Si legge su tuttomercatoweb.com: Il Fenerbahce di Mourinho ieri sera ha raccolto ... Talisca fa per l'ennesima volta ampi gesti di disappunto nei confronti di Tadic, reo di non averlo servito con i tempi giusti.