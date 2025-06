Femminicidio Sara Campanella il giudice nega la perizia psichiatrica ad Argentino L’avvocato | “Inspiegabile”

La tragica vicenda di Sara Campanella riaccende il dibattito sul femminicidio in Italia, un fenomeno che purtroppo continua a crescere. Il rifiuto del gip per la perizia psichiatrica su Stefano Argentino solleva interrogativi inquietanti. “Inspiegabile” è la parola del suo avvocato, che mette in luce l'importanza di approfondire ogni aspetto di simili crimini. Potrebbe questa decisione influenzare il futuro della giustizia in casi di violenza di genere?

Il gip non ha dato il via libera per eseguire la perizia psichiatrica su Stefano Argentino, in carcere con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella a Messina. L'aveva chiesta il legale difensore: "La circostanza lascia questa difesa davvero mortificata, in quanto traspare la indiscutibile superficialità nell’analisi della documentazione versata negli atti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Al Policlinico "La giornata dell'Infermiere" nel ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta - Al Policlinico, la "Giornata dell’Infermiere" è stata celebrata con un evento formativo presso il Palazzo dei Congressi, in memoria di Sara Campanella e Lorena Quaranta.

Cosa riportano altre fonti

Femminicidio Sara Campanella, il giudice nega la perizia psichiatrica ad Argentino. L’avvocato: “Inspiegabile”

Scrive fanpage.it: Il gip non ha dato il via libera per eseguire la perizia psichiatrica su Stefano Argentino, in carcere con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella a Messina ...

Due mesi fa l’omicidio di Sara Campanella, il cugino: “Mi ha insegnato che la sensibilità è intelligenza”

Segnala fanpage.it: Due mesi fa Sara Campanella, studentessa 22enne iscritta all'Università di Messina, veniva uccisa dal compagno di corso Stefano Argentino ...

Da Sara Campanella a Martina Carbonaro, ancora femminicidi

Lo riporta informazione.it: Tre mesi dall'omicidio a Messina e ora in primo piano è l'ucciisione della 14enne di Afragola. La necessità di educare a sentimenti e affettività è una priorità . Tre mesi dall’omicidio a Messina di S ...