Femminicidio ristoratore pubblica il video del panino preferito da Martina con la mamma accanto L’avvocato | L’ha ingannata

Un video di un ristoratore di Afragola ha sollevato accese polemiche: insieme alla madre di Martina Carbonaro, vittima di femminicidio, presenta il panino preferito della ragazza. Ma il gesto è genuino o un tentativo di marketing? Questo episodio getta luce su un tema scottante e attuale come la violenza di genere, invitandoci a riflettere su come i social possano a volte distorcere la commemorazione di tragedie. Cosa ne pensi?

Fa discutere il filmato di un tiktoker ristoratore di Afragola che in compagnia della mamma di Martina Carbonaro, vittima di femminicidio qualche giorno fa da parte del fidanzato Alessio Tucci, mostra il panino preferito dalla ragazzina, per “ricordarla”. O forse, sospetta qualcuno, per farsi pubblicità al chiosco e prendere altri follower. Nel video, la mamma indossa una maglietta in ricordo proprio della figlia scomparsa, mentre lui prepara il panino preferito dalla figlia. “La signora è stata ingannata, era confusa”, spiega il legale della famiglia. Il panino di Martina su TikTok. «Lei veniva sempre da me», dice il ragazzo in apertura del video. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Femminicidio, ristoratore pubblica il video del “panino preferito da Martina” con la mamma accanto. L’avvocato: “L’ha ingannata”

