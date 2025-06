Femminicidio Martina Carbonaro Bilotti M5S | Subito l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole

Il femminicidio di Martina Carbonaro Bilotti riaccende il dibattito sull'urgenza di introdurre l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Le parole del M5S sottolineano come la prevenzione della violenza di genere debba essere una priorità condivisa. Questo tragico evento ci ricorda che una vera rivoluzione culturale parte dall'istruzione. Investire nei giovani è fondamentale per costruire una società più sicura e consapevole. È tempo di agire, uniti per un futuro migliore!

"Quella della prevenzione della violenza di genere è una sfida che deve vederci uniti, al di là delle appartenenze. È positivo, infatti, che si stia sviluppando una consapevolezza condivisa anche tra forze politiche diverse. Ma, se veramente c'è questa volontà comune, discutiamo subito la.

Leggi anche Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato" - Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

Femminicidio Martina Carbonaro, Bilotti (M5S): "Subito l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole"

