Femminicidi | Ferdinandi | Ci ammazzano come le mosche

In un momento storico in cui il dibattito sul femminismo è più acceso che mai, le parole di Ferdinandi risuonano come un campanello d’allerta. La lotta contro il femminicidio non è solo una questione di giustizia, ma un appello alla riflessione su una cultura patriarcale che continua a permeare la nostra società. È tempo di affrontare questa sfida, pezzo dopo pezzo, per costruire un futuro più sicuro e equo per tutte.

Perugia, 1 giugno 2025 - «Il femminicidio è figlio di una cultura, di un modello culturale e sociale, che si chiama patriarcato e non è possibile che il nostro Paese sia più spaventato dal femminismo che dal femminicidio. E un modello culturale che va destrutturato pezzo dopo pezzo»: è uno dei passaggi di un video pubblicato nella sua pagina Facebook dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, delegata Anci alle Pari opportunità. «Ci stanno ammazzando come le mosche », osserva la sindaca. «Allora - prosegue Ferdinandi - è giusto che con molta rabbia e con molta determinazione questa società ricominci a scegliere da che parte mettere la colpa, che non può più essere dalla nostra parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Femminicidi: Ferdinandi: “Ci ammazzano come le mosche”

Cerca Video su questo argomento: Femminicidi Ferdinandi Ammazzano Mosche Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Femminicidi: Ferdinandi: “Ci ammazzano come le mosche”

Scrive lanazione.it: Perugia, 1 giugno 2025 - «Il femminicidio è figlio di una cultura, di un modello culturale e sociale, che si chiama patriarcato e non è possibile che il nostro Paese sia più spaventato dal femminismo ...

Femminicidi, bufera sulla frase di Nordio: «Giovani e adulti di etnie che non hanno la nostra sensibilità verso le donne»

Come scrive ilgazzettino.it: È polemica per le parole del ministro Carlo Nordio sui femminicidi. «Purtroppo - ha dichiarato il titolare della Giustizia, eletto con Fratelli d’Italia - il legislatore e la magistratura ...

Femminicidi, ecco perché le ragazze continuano a essere in pericolo

Riporta repubblica.it: Nessuna aveva mai sentito parlare di femminicidio. Lo stalking accadeva di continuo ma non c’erano le parole per dirlo. Oggi il Codice penale è cambiato ma le nostre ragazze sono ancora in ...