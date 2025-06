Fedriga presenta la nuova capsule collection del Friuli Venezia Giulia | stile identità e sostenibilità

Massimiliano Fedriga ha svelato una capsule collection che celebra l'identità del Friuli Venezia Giulia. Questa iniziativa non è solo moda, ma un manifesto di sostenibilità e design innovativo, dove i materiali riciclati raccontano storie locali. In un'epoca in cui la moda sta cambiando verso l'etica, questa collezione invita a indossare non solo stile, ma anche valori. Scopri come ogni pezzo diventa un simbolo di appartenenza e rispetto per il territorio!

Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha presentato la nuova capsule collection ideata da Its Arcademy per il brand #iosonofriuliveneziagiulia, un progetto che unisce design innovativo, materiali riciclati e valori territoriali. Fedriga ha sottolineato come non si tratti di una semplice t-shirt o felpa, ma di un vero e proprio manifesto di stile, identità e sostenibilità, capace di raccontare il Friuli Venezia Giulia al mondo senza perdere le proprie radici. La collezione nasce dalla collaborazione con il designer Aitor Throup e l’azienda Wrad, che ha impiegato grafite recuperata da scarti industriali per realizzare i capi, tutti rigorosamente Made in Italy con partenza da Trieste e una rete di eccellenze locali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fedriga presenta la nuova capsule collection del Friuli Venezia Giulia: stile, identità e sostenibilità

