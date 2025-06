Fedez sposa la linea del governo sulla giustizia | Con le intercettazioni si può costruire una falsa narrazione

Fedez sorprende tutti e si schiera a favore della linea del governo sulla giustizia, sottolineando i rischi delle intercettazioni: "Si può costruire una falsa narrazione". Un’affermazione audace che fa eco a un dibattito sempre più acceso nel panorama politico italiano. L'artista, ora consapevole dei limiti di una visione adolescenziale, invita a riflettere su come la comunicazione possa distorcere la verità. È il momento di riconsiderare le nostre fonti di informazione. Che ne pensate

“Ho vissuto sulla mia pelle e cambiato idea rispetto a come vedevo con gli occhi di un adolescente” sul tema delle intercettazioni perché ho capito come “si possa costruire una falsa narrazione, mistificare la realtà con una facilità incredibile “. Dal palco del Congresso di Forza Italia Giovani, l’ospite “speciale” Fedez sposa la linea del governo sulla giustizia. Recentemente finito al centro dell’inchiesta sulla curva del Milan pur senza essere indagato, il rapper ha raccolto l’applauso della platea azzurra: “Esiste un reato, quello della violazione del segreto istruttorio, dal quale non ci si riesce a difendere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fedez sposa la linea del governo sulla giustizia: “Con le intercettazioni si può costruire una falsa narrazione”

