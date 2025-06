Fedez ospite di Forza Italia le canta alla sinistra

Fedez, il rapper che non teme di dire la verità, ha sorpreso tutti con la sua partecipazione a Forza Italia. Con una schiettezza disarmante, critica la sinistra e l'immobilismo politico, evidenziando un fenomeno preoccupante: il rifiuto al dialogo. In un'epoca in cui la polarizzazione sembra dominare, il suo invito alla discussione aperta potrebbe essere la chiave per un futuro politico più inclusivo. Scopri perché le sue parole risuonano come un campanello d’all

Fedez che definisce una «cosa buona» l’impossibilità per Beppe Sala a ricandidarsi a Milano un’altra volta. Fedez che bacchetta i politici del milieu progressista. Parlando del suo podcast, infatti, ammette: «Ogni volta che invito persone con posizioni di destra, la controparte di sinistra, l’antagonista, si rifiuta sempre di sedersi al tavolo e di dibattere». Poi ne racconta una su Luigi Di Maio. In sintesi, quando l’ex pentastellato era ministro degli esteri (Conte 2) ed infuriava il Covid, la famiglia di Elon Musk voleva donare dei respiratori all’Italia, ma serviva una mappatura delle aziende ospedaliere per capire come organizzare il tutto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fedez ospite di Forza Italia le canta alla sinistra

