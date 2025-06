Fedez da Forza Italia | La sinistra rifiuta sempre il confronto

Fedez sorprende tutti e si presenta al congresso di Forza Italia Giovani, un evento che riaccende il dibattito tra le generazioni. La sua presenza in un contesto così diverso sottolinea come la musica e la politica possano incontrarsi, anche quando i temi scottanti come il decreto sicurezza dividono. Un momento inaspettato che invita a riflettere: è davvero impossibile trovare un terreno comune? Il confronto è più necessario che mai!

Niente da fare, gli ingorghi di Roma affratellano la persona comune e la superstar. Così Fedez arriva al congresso nazionale di Forza Italia Giovani in generoso ritardo sulla tabella di marcia. Colpa delle manifestazioni contro il decreto sicurezza, dirà Giuseppe Cruciani, prima di dividere il palco con il cantante. A far da moderatore, il deputato Stefano Benigni, fino a ieri segretario dei giovani azzurri, carica passata ora al 24enne romano Simone Leoni. Fedez era attesissimo. Ne esce un confronto molto laico su tanti temi. Dalle periferie alla salute mentale, argomento su cui il cantante ha molto insistito nei mesi scorsi anche a causa delle proprie esperienze personali.

Gasparri, pace fatta con Fedez: “Verrà al Congresso dei giovani di Forza Italia” – Video

Maurizio Gasparri annuncia la riconciliazione con Fedez, dopo un confronto sul disagio giovanile, rivelando che il rapper parteciperà al congresso dei giovani di Forza Italia.

