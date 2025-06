Fedez annuncia | Gasparri prossimo ospite di Pulp Podcast Non mi c… e il c…o che…

Fedez sorprende ancora: Maurizio Gasparri sarà il prossimo ospite di Pulp Podcast! Un incontro che promette scintille, in un momento in cui il dialogo tra musica e politica è più attuale che mai. Sarà l'occasione per svelare retroscena, opinioni e confronti inediti. Non perderti questa puntata, perché quando la cultura pop incontra il dibattito politico, le sorprese sono dietro l'angolo!

Maurizio Gasparri ospite della prossima puntata di Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr Marra: l'annuncio del rapper. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Fedez annuncia: “Gasparri prossimo ospite di Pulp Podcast. Non mi c….e il c…o che…”

Leggi anche Luis Sal ha venduto il 50% della società Muschio Selvaggio: il podcast è fermo da dicembre, e spunta il nome del rapper Naska (“rivale di Fedez”) - Luis Sal ha ceduto il 50% della società Muschio Selvaggio srl all'agenzia di management Thamsanqa, guidata da Lussorio Piras e Riccardo Vignola.

