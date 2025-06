Fedez ai giovani di Forza Italia | Al centro del dibattito politico degli ultimi anni non ho mai sentito parlare di salute mentale Sarà il tema dei prossimi 15 anni

Fedez, durante il suo intervento al congresso di Forza Italia, ha acceso i riflettori su un tema cruciale: la salute mentale. In un'epoca in cui il benessere psicologico è sempre più sotto i riflettori, il rapper invita a rompere il silenzio e a combattere lo stigma sociale che circonda queste problematiche. La salute mentale potrebbe diventare il dibattito centrale dei prossimi 15 anni, ma ci vuole coraggio per affrontarlo. Quanto ancora dovremo aspettare?

Il rapper, super ospite del congresso a Roma, ha parlato di politica e società. Portando immancabilmente il discorso su uno dei temi che più gli stanno a cuore: lo stigma sociale e la scarsa attenzione dei decisori italiani verso le problematiche psicologiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fedez ai giovani di Forza Italia: «Al centro del dibattito politico degli ultimi anni non ho mai sentito parlare di salute mentale. Sarà il tema dei prossimi 15 anni»

