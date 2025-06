Federica Masolin | le lacrime per le parole di Luis Enrique la sensibilità del Cuchu Cambiasso Chi è la giornalista di Sky Sport

Federica Masolin ha fatto emozionare tutti con le sue lacrime in diretta, un momento che ha toccato il cuore di milioni di spettatori. Le sue parole, unite alla sensibilità di Cuchu Cambiasso e all'intensità del finale di Champions League, sottolineano come lo sport possa unire le persone a livelli più profondi. In un’epoca in cui ci si aspetta solo risultati, la vulnerabilità diventa una forza. Scopriamo insieme il lato umano del calcio!

Milano, 1 giugno 2025 – I suoi occhi gonfi di lacrime non sono sfuggiti a chi stava assistendo alla trasmissione post-finale di Champions League su Sky Sport. Federica Masolin, giornalista e conduttrice tv per la nota pay tv, incinta di una bimba, si è evidentemente commossa alle parole di Luis Enrique, l'allenatore del Paris Saint Germain, che aveva appena demolito l'Inter nella partita di Monaco di Baviera. Il tecnico asturiano, con un passato anche sulla panchina della Roma, qualche anno fa ha vissuto la terribile tragedia della perdita della figlia Xena, deceduta per un tumore alle ossa nel 2019, a nemmeno 10 anni.

Luis Enrique: “Mia figlia Xana è con me da quando se ne è andata”. Federica Masolin si commuove

Un momento toccante ha catturato l'attenzione del pubblico durante la trasmissione di Sky, quando Luis Enrique ha parlato della sua amata figlia Xana, scomparsa troppo presto.

