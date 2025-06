Federica la video editor di Messina che ha conquistato Milano e Los Angeles

Federica Intelisano, la video editor di Messina, sta facendo parlare di sé tra Milano e Los Angeles! Con il suo talento e la sua grinta, ha saputo unire cinema e videoarte, realizzando il sogno americano. In un’epoca in cui la creatività è più che mai richiesta, la sua storia è un’ispirazione. Scopriremo insieme come la passione possa superare ogni confine e trasformare i sacrifici in successi!

Il cinema, la videoarte e l’eterno sogno americano. Una passione coltivata con grinta, emozione e determinazione, ma anche con duro lavoro e tanti sacrifici. Sono questi gli ingredienti che, assieme al talento, hanno portato al successo nazionale e internazionale la “video e film editor” messinese Federica Intelisano. La giovane artista, classe 1989, dopo la maturità classica conseguita al. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Federica, la video editor di Messina che ha conquistato Milano e Los Angeles

