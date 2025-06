FC 25 SBC ICONA mista a scelta 91+

Nuovo episodio delle SBC in EA Sports FC 25! Questa settimana, la sfida ti regala la possibilità di ottenere un'icona mista con overall minimo 91. Un'occasione imperdibile per potenziare la tua squadra e partecipare al trend che sta dominando il mondo del calcio virtuale. Ricorda, però: le sfide sono solo 4 e ogni dettaglio conta. Pronto a mettere alla prova le tue abilità? Le icone ti aspettano!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida dedicata alle ICONE che vi dà un giocatore di overall minimo 91. SBC Agg. Icona mista a scelta 91+. Numero sfide: 4. Premio: 1x 1 di 3 Icone miste 91+ Non scambiab.. Ripetibile Sì. Scadenza: 8 giugno. Rosa con valutazione 87. Premio: 1x Jumbo Gold Pack Gioc. con TOT esatto 87: esattamente 8. Rosa con valutazione 88. Premio: 1x Premium Electrum Players Pack Gioc. con TOT esatto 88: esattamente 8. Rosa con valutazione 88.

