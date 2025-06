Favola della domenica – Le bolle di sapone

Nel magico mondo delle favole, Vittoria ci insegna a sognare in grande attraverso le sue bolle di sapone. Ogni sfera rappresenta un piccolo universo, riflettendo le meraviglie del nostro cielo. In un'epoca in cui la fantasia sembra svanire, riscoprire la bellezza dei sogni infantili è più che mai necessario. Chissà quante storie nascondono le nostre piccole bolle? Lasciati trasportare e ricorda: ogni sogno può diventare realtà!

C’era una volta una bambina di nome Vittoria che giocava sempre con le bolle di sapone. Per lei era straordinario vedere ogni volta ciò che le sfere contenevano rilucendo e riflettendo sfumature di colori. Un giorno, in una sequenza più numerosa del solito, indovinò dei pianeti. “Mamma, guarda! Questo è Giove, questo è Marte e la terza è Venere!” disse eccitata. “Hai una fantasia fervida, figlia mia, ma è vero che ognuno di noi può vedere ciò che più gli piace”. E a Vittoria piacevano gli astri, i pianeti e tutto ciò che riempiva il cielo di corpi luminosi. Cercò di sfiorarli, ma i pianeti scomparvero con il semplice tocco delle dita: “Oh, che peccato!” si lamentò. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Favola della domenica – Le bolle di sapone

