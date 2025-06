Faro sul Marconi L’affondo di Bignami | | Invece di dividere utili punti alla rete regionale

Il dibattito sulla mobilità bolognese si infiamma: Bignami lancia un affondo, evidenziando l'importanza di riunire le risorse a favore della rete regionale piuttosto che dividere gli utili. Questo stallo non riguarda solo il Passante, ma abbraccia questioni cruciali come l’aeroporto e il nodo di Bologna, una tematica che coinvolge non solo i cittadini, ma tutta l’area metropolitana. La mobilità è il futuro: è tempo di agire!

Sotto i riflettori non c’è solo lo stallo del Passante, fermo inesorabilmente al "lotto zero". A finire sotto la lente c’è tutto il grande tema della mobilità che tiene banco sotto le Due Torri, ma non solo, considerando che il "nodo di Bologna" supera i confini cittadini. Da qui, a finire sul tavolo c’è anche il tema dell’ aeroporto di Bologna e il dibattito sulla rete regionale degli scali. Il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e già viceministro alle Infrastrutture, accende un faro: "Chi gestisce l’aeroporto punta a 20 milioni di passeggeri? Va bene, ma va fatto rispettando la Convenzione con lo Stato che è il proprietario dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Faro sul Marconi. L’affondo di Bignami:: "Invece di dividere utili punti alla rete regionale"

Riporta ilrestodelcarlino.it: Il meloniano: "I soci che lo gestiscono devono fare gli interessi del territorio. Enac è fortemente irritato e in campo ci sono anche altri soggetti". Poi attacca Lepore: "I danni per il Passante? Li ...

