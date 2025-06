Far west al mercato del sabato agente aggredito da un ambulante Le reazioni della politica

Fiumicino, sabato da far west: un agente della Polizia Locale aggredito mentre controlla le norme igienico-sanitarie al mercato. Le reazioni della politica non si sono fatte attendere, evidenziando un problema più ampio di sicurezza nei mercati locali. Questo episodio solleva interrogativi sulla tutela degli operatori e sul rispetto delle regole, in un contesto in cui l’attenzione alla salute pubblica è più che mai cruciale. Quale sarà il futuro dei nostri mercati?

Fiumicino – Durante un’attività di verifica sul rispetto delle norme igienico-sanitarie al mercato settimanale del sabato, gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino hanno riscontrato numerose violazioni. In particolare, sono stati segnalati diversi casi di abbandono di rifiuti a terra da parte di alcuni operatori commerciali, in contrasto con quanto previsto dal regolamento che obbliga l’uso dei sacchi per garantire decoro e pulizia dell’area mercatale. Ma l’intervento di routine si è trasformato in un episodio ben più grave. Durante la notifica di una sanzione per irregolarità amministrative, un commerciante ha reagito con violenza fisica nei confronti di un funzionario della Polizia Locale, colpendolo durante il servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Far West Mercato Sabato Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Maxi rissa fra i giovani della Roma bene, agenti accerchiati da centinaia di ragazzi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Far west al mercato del sabato, agente aggredito da un ambulante. Le reazioni della politica

Segnala ilfaroonline.it: Durante i controlli della Polizia Locale un venditore ha colpito un funzionario: immediata la denuncia ...

Napoli, caos piazza Mercato e far west tra cosche: «Restyling a rischio»

Riporta ilmattino.it: parliamo di piazza Mercato dove, appena la notte scorsa, è andato di scena l'ennesimo episodio di far west cittadino. Un ragazzo di 21 anni è stato ferito alle gambe da colpi di pistola ...

Far west al mercato a Firenze: rissa choc tra bande di immigrati

Segnala ilgiornale.it: Una rissa choc che poteva provocare pericoli e danni alle tante persone che martedì sera stavano camminando tranquillamente in mezzo al mercato di San Lorenzo a Firenze, in una centralissima zona ...