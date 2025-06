fano vince ai rigori contro cagliese e conquista la finale provinciale

Fano trionfa ai rigori contro la Cagliese e conquista la finale provinciale! Un successo che esalta il grande spirito di squadra e l’abilità nei momenti decisivi, sempre più apprezzata nel calcio moderno. La tensione si è fatta palpabile sul campo, ma il Fano ha dimostrato di avere quel qualcosa in più. Con questo vittoria, il sogno di alzare il trofeo si avvicina. Rimanete sintonizzati per la finale!

ESE 1 fano 1 (2-4 dopo i calci di rigore) ESE (4-3-3): Azalea; Pupita (16’ st Gettaione), Bucci (22’ st Marchetti), Tenaglia, Falconi (40’ st Pieretti); Pierpaoli, Mascellini, Pieri (40’ st Ciabocchi); Balla, Ramaioli, Picchi. A disp. Ioni, Cenciarini, Paoloni, Pieretti, Rossini, Niosi. All. Trufelli. Fano (4-3-1-2): Sodani, Guei (22’ st Mea), Nodari, D’Anzi, Incerti; Niang, Omiccioli, Bianchi; Palazzi; Gueye (22’ st Ricci), Sabatini. A disp. Giulini, Manuelli, Casoli, Orazi, Bonazzeli, Patrignani, Giovanelli. All. Spendolini. Arbitro: Urbinati di Pesaro. Reti: 7’ pt Picchi, 25’ st Niang. Successione rigori: Mascellini (no), D’Anzi (gol), Picchi (gol), Niang (no), Ramaioli (no), Incerti (gol), Ciabocchi (no), Omiccioli (gol). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it