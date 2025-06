Fanno esplodere lo sportello bancomat ma il colpo va male | è caccia ai ladri

Un colpo di scena che fa riflettere sulla crescente onda di criminalità legata ai furti nei bancomat. Quattro ladri, armati di esplosivo, hanno tentato un colpo audace a Montemurlo, ma il loro piano ha fatto boom... in tutti i sensi! La caccia è aperta e la paura tra i cittadini cresce. Questo episodio evidenzia quanto sia fondamentale investire nella sicurezza delle nostre comunità. Resta sintonizzato per scoprire gli sviluppi!

Quattro persone, poi fuggite a bordo di un'automobile di grossa cilindrata, hanno tentato un colpo ai danni della filiale di Banca Alta Toscana di via Livorno, a Montemurlo. Nel tentativo di far saltare il bancomat, avrebbero tuttavia utilizzato una carica di esplosivo eccessiva: il boato ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Fanno esplodere lo sportello bancomat, ma il “colpo” va male: è caccia ai ladri

Leggi anche questi approfondimenti

Esplosione all’alba in pieno centro. Colpo al bancomat, ladri in fuga

Un’esplosione all’alba in pieno centro storico ha svegliato i residenti e attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Cerca Video su questo argomento: Fanno Esplodere Sportello Bancomat Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Fanno esplodere lo sportello bancomat, ma il “colpo” va male: è caccia ai ladri; Fanno esplodere il bancomat, razzia a Castelvetro; Torna la banda dei bancomat: sportello fatto esplodere a Sarnico; Colpo notturno a Cingoli, ladri fanno esplodere uno sportello bancomat. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fanno esplodere un bancomat a Milano e rubano 16 mila euro: tre arrestati, anche un minorenne

Da fanpage.it: Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 a Magenta, nel Milanese, tre uomini di 16, 38 e 42 anni hanno fatto esplodere uno sportello bancomat e hanno prelevato ...

Milano, fanno esplodere bancomat e rubano 16mila euro - Video

Lo riporta adnkronos.com: Pochi minuti dopo il 'colpo' a Magenta, nel Milanese, i tre - tra cui un minorenne - sono stati arrestati dai carabinieri.

Esplode bancomat di notte. Arrivano i carabinieri . Ladri in fuga senza bottino

Secondo msn.com: È successo venerdì intorno alle 4.30 del mattino in via Livorno: la violenta esplosione ha svegliato i residenti. Indaga la Procura: telecamere al vaglio.