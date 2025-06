Fanno esplodere lo sportello bancomat ma il colpo va male | è caccia ai ladri

Sventato un colpo audace a Montemurlo! Quattro ladri, in cerca di facili guadagni, hanno tentato di far esplodere un bancomat ma si sono ritrovati con un piano che ha fatto più rumore che soldi. Questo episodio si inserisce in un trend allarmante di criminalità organizzata che sta riscontrando un notevole incremento nel nostro paese. Un dato interessante? Il potere della tecnologia nelle misure di sicurezza: chi sarà il vero vincitore?

Quattro persone, poi fuggite a bordo di un'automobile di grossa cilindrata, hanno tentato un colpo ai danni della filiale di Banca Alta Toscana di via Livorno, a Montemurlo. Nel tentativo di far saltare il bancomat, avrebbero tuttavia utilizzato una carica di esplosivo eccessiva: il boato ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Fanno esplodere lo sportello bancomat, ma il “colpo” va male: è caccia ai ladri

Leggi anche Boato nella notte. Fanno esplodere bancomat. Ladri in fuga con 70mila euro - Nella notte a Castelbellino, un potente boato ha svegliato i residenti: ladri in azione hanno fatto saltare in aria un bancomat della filiale Bper, trafugando circa 70 mila euro.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fanno esplodere il bancomat, razzia a Castelvetro; Torna la banda dei bancomat: sportello fatto esplodere a Sarnico; Colpo notturno a Cingoli, ladri fanno esplodere uno sportello bancomat; Fanno esplodere un bancomat nel Pavese e fuggono con 10mila euro: il colpo in 3 minuti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fanno esplodere un bancomat a Milano e rubano 16 mila euro: tre arrestati, anche un minorenne

Scrive fanpage.it: Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 a Magenta, nel Milanese, tre uomini di 16, 38 e 42 anni hanno fatto esplodere uno sportello bancomat e hanno prelevato ...

Milano, fanno esplodere bancomat e rubano 16mila euro - Video

Riporta adnkronos.com: Pochi minuti dopo il 'colpo' a Magenta, nel Milanese, i tre - tra cui un minorenne - sono stati arrestati dai carabinieri.

In due fanno esplodere lo sportello bancomat poi fuggono con 28mila euro: la sequenza dell'assalto

Segnala bari.repubblica.it: Due uomini con il passamontagna che armeggiano davanti allo sportello bancomat, il fumo e poi l'esplosione e alla fine restano le macerie. E la paura nei residenti di San Marco in Lamis (Foggia) dove ...