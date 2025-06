fanfani pennellate d inferno nel cuore di lucignano

Sabato scorso, Lucignano ha ospitato il vernissage della mostra "Inferno" di Giuseppe Fanfani, un evento che ha catturato l'attenzione di artisti e appassionati. La suggestiva sala del Corpus Domini ha fatto da cornice a opere che esplorano il profondo legame tra arte, emozioni e società contemporanea. Un punto interessante? Fanfani riesce a riflettere le sfide del nostro tempo attraverso pennellate ardenti, un trend che dimostra come l’arte possa essere un potente veicolo

Arezzo, 1 giugno 2025 – Sabato 31 maggio a Lucignano, in un’atmosfera densa di emozione e partecipazione, il vernissage della mostra Inferno di Giuseppe Fanfani, allestita nella suggestiva sala comunale del Corpus Domini del borgo e accolta da un pubblico numeroso e qualificato. L’evento ha visto la presenza di molte personalità di spicco e amici dell’autore, noto al grande pubblico per il suo lungo e prestigioso percorso nelle istituzioni, ma che oggi si presenta in una veste forse meno nota ma profondamente autentica: quella di pittore. Giuseppe Fanfani – avvocato, già sindaco di Arezzo, deputato, componente laico del Consiglio superiore della magistratura e oggi Garante per i diritti dei detenuti della Regione Toscana – ha infatti dichiarato che la pittura è la sua “prima, autentica passione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it