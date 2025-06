Falsi pareri dell’Agenzia delle Entrate attenzione alla truffa

Attenzione! L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un allerta sui falsi pareri che promettono soluzioni miracolose per debiti tributari. Questi documenti ingannevoli, spacciati come ufficiali, stanno alimentando una nuova forma di truffa. In un periodo in cui la crisi economica spinge molti a cercare scorciatoie, è fondamentale non abboccare a false promesse. La tua sicurezza finanziaria potrebbe dipendere da scelte prudenti e consapevoli!

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato la circolazione di documenti falsi spacciati per pareri ufficiali, apparentemente rilasciati in risposta a istanze di interpello – che in realtà non sono mai state presentate. Il fenomeno riguarda in particolare il tema dell’accollo di debiti tributari altrui estinti tramite compensazione, che potrebbe aprire la strada a truffe ai danni di tutti i contribuenti e dei professionisti. I falsi interpelli segnalati dall’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa diffuso dal Fisco, sono stati individuati pareri contraffatti, apparentemente a firma dell’Agenzia delle Entrate stessa, che trattano casi mai sottoposti in via ufficiale attraverso la procedura dell’interpello. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Falsi pareri dell’Agenzia delle Entrate, attenzione alla truffa

