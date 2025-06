FAI di Avellino | tra natura e memoria il Parco Santo Spirito come spazio di riflessione civile

“Parco Santo Spirito, tra natura e memoria” è molto più di una semplice passeggiata. Oggi, ad Avellino, è stato un viaggio attraverso la bellezza del paesaggio e le radici storiche, richiamando alla mente l'importanza della consapevolezza civica. In un'epoca in cui il green è al centro del dibattito, eventi come questo ci ricordano che la cura dell’ambiente è anche una questione di identità e memoria collettiva. Scopri come il passato può ispirare il nostro futuro

Nel corso della giornata di oggi, ad Avellino, si è svolto un evento che, sotto l’apparenza di una semplice passeggiata guidata, ha dischiuso un ventaglio più ampio di significati, in cui si intrecciano natura, storia e consapevolezza ambientale. L’iniziativa, intitolata “Parco Santo Spirito, tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - FAI di Avellino: tra natura e memoria, il Parco Santo Spirito come spazio di riflessione civile

Cerca Video su questo argomento: Fai Avellino Natura Memoria Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giornate FAI d’Autunno tra natura, storia e street art

Scrive cronachenuoresi.it: Una suggestiva passeggiata tra arte contemporanea e natura ... nella memoria fino alla Stazione ferroviaria e antiche officine a Tempio Pausania. Ancora: uno sguardo inedito tra le architetture di ...