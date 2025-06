Faccia a faccia con il ladro nella notte | L’ho messo in fuga a suon di urla

Nel cuore della notte, un'improvvisa intrusione può trasformarsi in un incubo. Ma a Imola, il coraggio ha preso il sopravvento: una donna ha affrontato un ladro a suon di urla, dimostrando che la paura può essere sconfitta. Questo caso riaccende il dibattito su sicurezza e resilienza, sottolineando l'importanza di non lasciarsi sopraffare dalla paura. In un'epoca in cui ci sentiamo sempre più vulnerabili, la forza interiore diventa il nostro migliore alleato.

Imola, 1 giugno 2025 – Messo in fuga dal coraggio, quello di " urlare con tutta la forza che avevo in corpo. In quel momento una sensazione di potenza ha sostituito la paura". La frase che non aspetti da chi praticamente ha vissuto un incubo: un ladro in camera da letto nel cuore della notte. Accade in un appartamento al piano terra nel quartiere Pedagna, dove c’è una donna a letto con suo marito, anche il figlio sta riposando qualche camera più in là. E a far scattare l’allarme, intorno alle quattro del mattino, è ciò che potremmo definire un ‘sesto senso’ della signora. "Stavo dormendo, ma sono stata svegliata da un rumore, prima sottile, lieve, poi sempre più intenso e continuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Faccia a faccia con il ladro nella notte: “L’ho messo in fuga a suon di urla”

