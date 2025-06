Fabrizio Amicabile e l' impresa di corsa per la SLA | Maggiore tutela per chi soffre

Fabrizio Amicabile, l'ultramaratoneta che corre per una causa più grande, si prepara a una straordinaria sfida: una corsa a tappe fino a Bruxelles per sensibilizzare sulla SLA. Un gesto che non è solo sport, ma un richiamo alla solidarietà e alla tutela di chi soffre. In un mondo dove l'impegno sociale è fondamentale, la sua impresa diventa un faro di speranza e determinazione. Unisciti a lui: ogni passo conta!

L' ultramaratoneta che mette a punto sfide per fini solidali ad agosto sarà protagonista di una corsa a tappe che lo porterò fino a Bruxelles.

