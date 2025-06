Fabregas Inter Pedullà convinto | Solo i nerazzurri possono portarlo via dal Como! Non escludo colpi di scena per Inzaghi

C'è aria di cambiamento in casa Inter! Secondo Alfredo Pedullà, Cesc Fabregas potrebbe essere il prossimo allenatore nerazzurro, pronto a sostituire Simone Inzaghi. Con il club che mira a una rinascita, l'ex centrocampista è visto come un potenziale colpo da maestro. In un calcio in continua evoluzione, che ne sarà della scelta dei vertici interisti? Il futuro è incerto, ma le sorprese non mancheranno! Rimanete sintonizzati!

Fabregas Inter, Pedullà convinto: l’annuncio del giornalista sull’interesse dei nerazzurri per il tecnico del Como. Cesc Fabregas pare essere il nome caldo per poter prendere il posto sulla panchina dell’ Inter che potrebbe lasciar vuoto Simone Inzaghi. Ne è convinto Alfredo Pedullà, che ne ha parlato così sul suo canale YouTube. FABREGAS INTER – « Credo che sia molto complicato ripartire con Inzaghi dopo quanto accaduto ieri. Lo stesso Inzaghi ieri ha detto di non sapere se sarà al Mondiale per Club. Dovranno vedersi a stretto giro di posta, tra domani e dopodomani. Anche stamattina trapela l’enorme fiducia sul fatto che Inzaghi possa accettare l’offerta dell’Al Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas Inter, Pedullà convinto: «Solo i nerazzurri possono portarlo via dal Como! Non escludo colpi di scena per Inzaghi»

