Fabo Herons Montecatini | ultima chiamata contro Treviglio in gara-4

Ultima chiamata per la Fabo Herons Montecatini! In gara 4 contro Treviglio, la squadra deve ritrovare la sua identità dopo una semifinale altalenante. Recentemente, i nostri eroi hanno brillato, ma la schizofrenia delle prestazioni è un vecchio nemico. Un match cruciale che potrebbe segnare una svolta: la determinazione dei ragazzi sarà fondamentale per riscrivere la narrativa della stagione! Chi sarà il protagonista di questa battaglia? Tutti pronti al PalaTagliate!

Con le prestazioni degli ultimi dieci giorni la Fabo Herons Montecatini aveva fatto quasi dimenticare a sostenitori e addetti ai lavori come l’incostanza e la schizofrenia fossero parte integrante della sua essenza, perlomeno in questa stagione. Gara-3 della serie di semifinale contro Treviglio, andata in scena venerdì al PalaTagliate lo ha ricordato a tutti: dopo due ottime partite (nella "bella" contro Omegna e in gara-2 contro Treviglio) e una molto buona, a cui però non aveva fatto seguito un risultato positivo, in gara-3 gli "aironi" non sono praticamente scesi in campo. Un passaggio a vuoto come se ne sono visti altri negli ultimi nove mesi ma che ai playoff non ti puoi permettere, e che ora rischia di compromettere un cammino la cui pendenza sembrava essersi improvvisamente spianata dopo l’affermazione di Natali e soci al PalaFacchetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabo Herons Montecatini: ultima chiamata contro Treviglio in gara-4

Omegna-Fabo: Herons pronti per gara-4 decisiva nei playoff

OmegnaFabo e Herons sono pronti per la decisiva Gara 4 dei playoff. Dopo un'intensa Gara-3, la passione dei quasi duecento tifosi, partiti dalla città delle terme sotto il sole di metà maggio, si è riversata al PalaCipir di Gravellona Toce, supportando con entusiasmo Natali e i suoi.

