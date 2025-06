Fabio Tornetti morto a 46 anni in un incidente in moto sull' autostrada A7 da Milano a Genova

Una gita in moto si trasforma in tragedia: Fabio Tornetti, 46 anni, perde la vita in un incidente sull’A7, lasciando un vuoto incolmabile. La passione per le due ruote, simbolo di libertà, si scontra con la cruda realtà della strada. Fenomeni di questo tipo ci invitano a riflettere sulla sicurezza e i rischi associati ai viaggi su due ruote. Un monito per tutti noi: la prudenza non è mai troppa.

Fabio Tornetti, 46 anni, è la vittima dell'incidente mortale avvenuto sull'autostrada A7 sabato 31 maggio. L'uomo, residente in Brianza, era in sella a uno scooter insieme alla compagna che è rimasta ferita nell'impatto. Avevano preso l'autostrada da Milano, diretti verso la Liguria per un week.

Tragedia sull’autostrada A7, monzese si schianta con lo scooter: Fabio Tornetti muore a 46 anni

Una giornata di sole si è trasformata in un incubo. Fabio Tornetti, 46 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sull'autostrada A7, mentre stava godendo di una scampagnata con la sua compagna, ora ricoverata in gravi condizioni.

