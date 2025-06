Fabio Tornetti il 46enne brianzolo morto in un incidente in moto sull' autostrada A7

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Fabio Tornetti, 46enne brianzolo, sull'autostrada A7. Mentre si godeva un weekend in moto con la compagna, il destino ha preso una piega inaspettata. Questo evento ci ricorda l'importanza di una guida responsabile e la fragilità della vita, un tema sempre attuale in una società che ama la libertà delle due ruote. La comunità piange la sua perdita, ma riflettiamo anche sulla sicurezza stradale.

Si chiamava Fabio Tornetti, aveva 46 anni e viveva a Lazzate. Ecco chi è la vittima del tragico incidente mortale avvenuto lungo l'autostrada A7 ieri, sabato 31 maggio. Fabio – come riferiscono i colleghi di MilanoToday - era in sella allo  scooter insieme alla compagna che è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Fabio Tornetti, il 46enne brianzolo morto in un incidente in moto sull'autostrada A7

Tragedia sull’autostrada A7, monzese si schianta con lo scooter: Fabio Tornetti muore a 46 anni

Una giornata di sole si è trasformata in un incubo. Fabio Tornetti, 46 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sull'autostrada A7, mentre stava godendo di una scampagnata con la sua compagna, ora ricoverata in gravi condizioni.

