Fabio Ricci si unisce alla Virtus Fano | nuovo centrale per la stagione 2025-26

Fabio Ricci sbarca alla Virtus Fano per la stagione 2025-26, portando con sé un bagaglio di esperienza e talento dalla Superlega. Con i suoi 205 cm, il nuovo centrale promette di essere un punto di riferimento per la squadra in serie A2. La sua carriera, costellata di successi, rappresenta una scommessa vincente per la Smartsystem Essence Hotels. Sarà interessante vedere come la sua leadership influenzerà le dinamiche del campionato!

Si ricomincia da Fabio Ricci. La Smartsystem Essence Hotels che anche il prossimo anno giocherà in serie A2, ha ingaggiato il centrale, ex azzurro, dalla Superlega. Romagnolo di 205 cm, classe 1994, vestirà i colori virtussini nella stagione 2025-26. Il nuovo arrivo ha un palmares invidiabile: da 14 stagioni in serie A1, Ricci ha vestito le casacche di Ravenna, Perugia, Siena e Piacenza negli ultimi due anni e vanta un curriculum sportivo da top player. Il faentino è stato campione d’Europa con la nazionale italiana nel 2021, mentre con Perugia ha conquistato uno scudetto, tre Coppa Italia e tre Supercoppe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabio Ricci si unisce alla Virtus Fano: nuovo centrale per la stagione 2025-26

Cerca Video su questo argomento: Fabio Ricci Unisce Virtus Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Fabio Ricci si unisce alla Virtus Fano: nuovo centrale per la stagione 2025-26. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fabio Ricci si unisce alla Virtus Fano: nuovo centrale per la stagione 2025-26

ilrestodelcarlino.it scrive: Si ricomincia da Fabio Ricci. La Smartsystem Essence Hotels che anche il prossimo anno giocherà in serie A2, ha ingaggiato il centrale, ex azzurro, dalla Superlega. Romagnolo di 205 cm, classe 1994, v ...

Fabio Ricci: «Sono a Piacenza per raggiungere grandi obiettivi»

Da sportpiacenza.it: Fabio Ricci, ruolo centrale, il prossimo 11 luglio compirà 29 anni. Eppure sembra già un veterano se si pensa alle tante importanti gare che ha giocato sia nel campionato italiano sia con la maglia ...

Ricci: «Continuiamo ad alzare l'asticella». Dias: «Sono a Piacenza per imparare». VIDEO

Come scrive sportpiacenza.it: E’ una giornata ricca di novità dentro e fuori dal campo in casa Gas Sales Bluenergy. Si presentano ufficialmente Fabio Ricci, centrale che in carriera ha già vinto scudetto, due Coppe Italia e due ...