Fabio Maffini venti anni dopo Campioni | “Coi social saremmo stati milionari Per il calcio eravamo gli sfigati della Tv”

Fabio Maffini, tra i protagonisti della prima edizione del reality di Italia 1, si racconta a Fanpage.it: “Mi iscrisse a mia insaputa mio padre, che morì pochi mesi dopo”. Sulla popolarità: “Eravamo giovani e avevamo ragazze dappertutto. Giocavamo col Milan e la gente salutava noi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

